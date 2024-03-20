Хотя большая часть территории Луганской области под контролем оккупантов, российские войска до сих пор не смогли добраться до административных границ.

Ситуация на передовой остается такой, что оккупанты ограничены в своих действиях и могут лишь попытаться расширить "серую зону" вокруг своих позиций на несколько километров. Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный аналитик Роман Свитан.

По словам эксперта, несмотря на это, они не смогли достичь своей основной цели - прорыва к административным границам хотя бы одной из областей до выборов путина, которые состоялись совсем недавно.

«Хотя большая часть территории Луганской области под контролем оккупантов, российские войска до сих пор не смогли добраться до административных границ этой области. Также захватчикам не удалось ни создать опорный пункт ВСУ в районе Крынок на Херсонщине, ни отрезать Работинский выступ в Запорожской области» - заметил аналитик.

По его словам, оккупанты не сдаются и все еще направляют в эти зоны группы, чтобы проводить активные непрерывные штурмы, но до сих пор не смогли установить контроль над этой территорией.

«Даже такие маленькие задачи, как эти, они не смогли выполнить до повторного избрания Путина в этих двух зонах» - добавил эксперт.

С учетом такой сложившейся ситуации российская сторона прилагает усилия для замораживания военных действий. Это позволит иметь время на подготовку к возможным действиям в будущем, также подметил эксперт.

«Если заморозить наши освободительные мероприятия по выходу на госграницы, то у россиян будет время на подготовку, в частности на Европу» - заметил Свитан.

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