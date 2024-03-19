Политтехнолог Михаил Шейтельман прокомментировал последние заявления Макрона и объяснил, почему за последнее время он вдруг занял такую проукраинскую позицию.

Об этом он рассказал в своем блоге.

«Я вот думаю, его какая-то муха укусила или он с цепи сорвался? С цепи сорвался или муха укусила? Честно говоря, нас устраивают оба варианта одинаково, поэтому нам все равно, с цепи он сорвался или муха укусила. Но Макрон уже 2-3 недели раскручивает страшную антироссийскую спираль, спираль участия Франции в н6ашей полномасштабной войне», - отмечает Михаил Шейтельман.

Как он рассказывает, Макрон еще раз прямо всем объяснил, что французские войска не будут наступать, то есть не будут вести наступательные действия на территории Украины, но об обороне он ничего не сказал. По словам эксперта, да, французские войска появятся в Киеве, в Одессе, в других крупных городах, если для этих городов возникнет риск.

Макрон, констатирует он, дал большущее интервью на всю эту тему, и даже не одно. Как утверждает эксперт, стало ясно, что Макрон решил заняться нашей войной именно для того, чтобы Франция не потеряла лицо, он сказал, что Франция как ядерная страна ответственна, и вообще Европа больше не может оставаться в стороне.

«В общем молодец Макрон, что тут скажешь. Есть нам чем гордиться. Кстати, единственный лидер ядерной державы, который в ответ на слова путина сегодня не испугался ответить теми же ядерными угрозами», - подчеркивает Михаил Шейтельман.

Как сообщала Politeka, Атаманова заявила, что в россии будет все чаще бухкать и полыхать.

Также Politeka писала, что Мусиенко прокомментировал решение спикера Палаты представителей Джонсона вынести на голосование помощь Украине, но с лендлизом и кредитами.