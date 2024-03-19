Тарологиня Елена Бюн заявила, что пока «РДК», легион «Свобода России» и батальон «Сибирь» будут действовать так же интенсивно и активно на территории рф, местные еще и помогают им.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

российские добровольцы, который зашли с украинской территории на территорию рф, делают все, чтобы как можно быстрее оттеснить врага. Стало известно, что они захватили еще один населенный пункт. Каковы перспективы их деятельности? Что их ожидает?

Они будут сейчас действовать еще на нескольких направлениях. Я бы сказала, да, понятно, что им достаточно тяжело, но они достаточно хорошо обучены. Пока, на сегодняшний момент они будут действовать с той же интенсивностью и с тем же напряжением, с той же активностью, с которой они действовали.

Но до какого-то определенного момента. Потом есть возможность, что они могут вернуться назад. Это как вариант на сегодня. А пока те же действия у них.

Тут действительно идет у россиян, если мы говорим о кремлевских россиянах, достаточно большие потери, есть потери, действительно они (ред. – добровольцы) дают им потери, они берут в плен. И действительно, что переходят, помогают «Русскому Добровольческому Корпусу», есть поддержка. Она не столь, конечно, интенсивная, но она есть среди россиян.

Там, понимаете, действительно такое паническое настроение, когда есть непонимание той ситуации, а что же будет дальше. Такое впечатление… Это действительно получается, что Белгородская область будет как бы буферной зоной, серой зоной. Именно Белгородская область. Это не то, что фигура путина выступила и сказала, что он хочет сделать санитарную зону на территории Украины. Фиг вам. Это будет именно Белгородская область и дальше, я так понимаю.

Как сообщала Politeka, Стелла прокомментировала ситуацию в Белгородской области и заявила, что там будет много потерь, разрушений, взрывов и боев.

Также Politeka писала о том, что Атаманова сделала расклад таро и сообщила, что сейчас угроза существует для всей Украины.