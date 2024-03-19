Российские военные сосредотачивают усилия на поддержании наступательной стратегии, однако украинским силам удалось успешно удерживать линию фронта и замедлить продвижение противника.
Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов отмечает, что россияне находятся на последних из последних ресурсов. Когда эти ресурсы будут окончательно исчерпаны, у них останется лишь два направления для дальнейших наступательных действий.
Жданов подчеркивает, что предположение о возможности прорыва фронта или выхода к Днепру и Запорожью со стороны противника не соответствует реальности, так как у оккупантов не хватает ресурсов для таких масштабных операций.
"В настоящее время российские военные используют оперативные резервы для стабилизации фронта, однако их тактические резервы уже исчерпаны, и оперативные будут израсходованы в течение нескольких недель"- делится эксперт.
После этого российские войска перейдут в режим активной обороны, возможно, оставив лишь два направления для продолжения наступления: в районе Донецка (Авдеевский и Марьинский участки фронта).
Там они будут стремиться оттеснить украинские силы на расстояние 30 километров от Донецка, и в районе Бахмута, особенно в Часовом Яру, где украинские силы смогут оказывать серьезное давление на гарнизон российских войск, подметил аналитик.
Последние новости Украины:
Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.
Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.
Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.