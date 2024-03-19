Украинские силы смогут оказывать серьезное давление на гарнизон российских войск, подметил аналитик, поэтому оккупанты будут пытаться нас вытеснить.

Российские военные сосредотачивают усилия на поддержании наступательной стратегии, однако украинским силам удалось успешно удерживать линию фронта и замедлить продвижение противника.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины и военный эксперт Олег Жданов отмечает, что россияне находятся на последних из последних ресурсов. Когда эти ресурсы будут окончательно исчерпаны, у них останется лишь два направления для дальнейших наступательных действий.

Жданов подчеркивает, что предположение о возможности прорыва фронта или выхода к Днепру и Запорожью со стороны противника не соответствует реальности, так как у оккупантов не хватает ресурсов для таких масштабных операций.

"В настоящее время российские военные используют оперативные резервы для стабилизации фронта, однако их тактические резервы уже исчерпаны, и оперативные будут израсходованы в течение нескольких недель"- делится эксперт.

После этого российские войска перейдут в режим активной обороны, возможно, оставив лишь два направления для продолжения наступления: в районе Донецка (Авдеевский и Марьинский участки фронта).

Там они будут стремиться оттеснить украинские силы на расстояние 30 километров от Донецка, и в районе Бахмута, особенно в Часовом Яру, где украинские силы смогут оказывать серьезное давление на гарнизон российских войск, подметил аналитик.

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