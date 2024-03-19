Основные силы, находящиеся на опорных пунктах, состоят из срочников, мобилизованных тервойск и отрядов росгвардии и спецназа, заметил эксперт.

Российские бойцы-добровольцы организовали активные действия в Курске и Белгородской областях, вызвав прерывание "голосования" и последующие беспорядки из-за возможной угрозы. Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Олег Жданов отметил, что тысячи россиян покинули Белгород.

Эксперт заметил: "Главная цель этих сил - продемонстрировать обществу альтернативу и показать, что существуют другие силы, способные влиять на ситуацию в России".

Добровольческие силы, включая РДК, легион "Свобода России" и "Сибирский батальон", принимают участие в операциях в Белгородской области. Они не только решают политические задачи, но и выполняют военные задачи, делится эксперт.

"Однако, силы добровольцев недостаточно для всех проблемных позиций. Основные силы, находящиеся на опорных пунктах, состоят из срочников, мобилизованных тервойск и отрядов росгвардии и спецназа", - заметил аналитик.

Спецназ, вероятно, оказывал основное сопротивление, в то время как росгвардия снималась с позиций и отходила без боя. Возникает вопрос о том, где россиянам брать дополнительные войска для замены уходящих сил.

Мы сообщали также, по словам военного корреспондента Богдана Мирошникова, самая тяжелая ситуация сейчас на фронте в Орловке и Тоненьком.

Враг продвинулся в Первомайском, Орловке, Тонечком, Бердичах и восточнее Невельского. Самая тяжелая ситуация – это Орловка и Тоненькое. В обеих селах зона нашего контроля сузилась до такой конфигурации, что дальше что-то сделать будет трудно.

Последние новости Украины:

Россияне ударили ракетой по людям посреди ночи.

Оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ: где сконцентрированы главные силы и что будет дальше.

Будут сплошные руины: оккупанты после Авдеевки уничтожают еще один город.