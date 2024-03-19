Эксперт подчеркнул, что на территории противника расположены множество крупных и средних нефтеперерабатывающих заводов.

Российские нефтяные заводы недавно стали объектом частых атак беспилотников, что может серьезно ударить по финансовым ресурсам страны-оккупантов. По мнению военного эксперта, полковника запаса ВСУ Романа Свитана, эти удары имеют более серьезное влияние, чем можно представить на первый взгляд, поскольку такой длительный план принесет даже больше преимущества, чем санкции Запада.

Военный эксперт подметил, разрушение нефтяной инфраструктуры страны оккупанта происходит более эффективно, чем это делают санкции. Атаки беспилотников направлены на ключевые объекты нефтепереработки, что может привести к серьезным последствиям для экономики страны.

Эксперт подчеркнул, что на территории противника расположены множество крупных и средних нефтеперерабатывающих заводов.

«При длительной серии таких атак западная часть рф может столкнуться с дефицитом дизельного топлива и авиационного керосина, что неминуемо приведет к уменьшению доходов государственного бюджета. И это хорошо горит, во-вторых, можно погреться – все-таки у россиян там минусовые температуры бывают» - подметил аналитик.

Эксперт также добавил, что такой сценарий имеет двойную выгоду: с одной стороны, это эффективный удар по экономике россии, а с другой - возможность для противника добиться определенного позитивного эффекта.

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