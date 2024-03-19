Украинские военные могут одержать победу над российской армией, благодаря сложившейся обстановке на фронте. Согласно анализу, линия фронта, простирающаяся на 1200 километров, создает для оккупантов неблагоприятные условия обороны, об этом высказался военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он также отметил, что поставка боеприпасов на расстояние более 500 километров становится практически невозможной из-за отсутствия подходящих механизмов доставки. Российская сторона сейчас может обеспечить свои войска оружием благодаря поставкам через Керченский мост в Крым и маршруту через Ростов-на-Дону в Мариуполь и Мелитополь. Однако уничтожение Керченского моста создаст серьезные проблемы с обеспечением всей линии фронта.

С учетом такой сложившейся ситуации российская сторона прилагает усилия для замораживания военных действий. Это позволит иметь время на подготовку к возможным действиям в будущем, также подметил эксперт.

«Если заморозить наши освободительные мероприятия по выходу на госграницы, то у россиян будет время на подготовку, в частности на Европу» - заметил Свитан.

Он выразил мнение о возможной победе украинских вооруженных сил над российской армией, основываясь на текущей обстановке на фронте. По оценке, распределение сил по линии фронта, превышающей 1200 километров, создает неблагоприятные условия для российских военных, находящихся в обороне.

Последние новости Украины:

Напомним, мужчина пошел в армию в 69 лет и прошел самые горячие точки фронта.

Как сообщала Politeka, командир ВСУ разочарован ситуацией в тылу.

Также писала Politeka, брат отдал жизнь за Украину, а он продолжает защищать.