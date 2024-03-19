В том, что Дональд Трамп ничем не побрезгует ради достижения своей цели, знает практически каждый американец и не только. Вот и не удивительно, что на днях он назвал нынешнего главу Америки худшим лидером в истории "Разъединенных Штатов Америки". Более того, Трамп назвал действия Джо Байдена на президентском посту величайшей угрозой демократии в истории США и призвал немедленно прекратить "нелепые и разрушающие демократию" судебные преследования. А вот известный эксперт в области политологии из США заявил, что плохим лидером является для США как раз Трамп.

Так, профессор политологии Барбара Келлерман в колонке для "The Hill" написала, что "если к власти приходит плохой лидер, значит, он гарантированно станет худшим и гарантирует мрачное будущее своей стране".

По ее словам, сейчас один такой уже у власти - это Президент России Владимир Путин, а второй — на пути к ней, это Дональд Трамп.

Барбара Келлерман заявила, что будучи экспертом Центра общественного лидерства Гарвардской школы Кеннеди, она долгое время изучала стиль и методы правления "плохих лидеров", поэтому с уверенностью может сказать, что плохие лидеры почти всегда становятся еще хуже.

Как пример она приводит желание Путина захватить Авдеевку, один из наиболее укрепленных городов Украины. Чтобы это сделать Путину понадобилось два года. За это время он потерял убитыми или ранеными 47 тысяч российских солдат, но такая цена победы Путина вовсе не смущает.

Кроме того, по словам эксперта, смерть Алексея Навального в сибирской тюрьме для нее тоже не стала неожиданностью, ведь Путин презирал и боялся своего самого заметного и политически опасного противника и уже более десяти лет затягивал петлю на шее Навального.

Что же касается Дональда Трампа, то в 2018 году Хьюстонский университет уже называл его худшим президентом за всю историю США. Все дело в том, что то, что Трамп в свое время подстрекал толпу против правительства США, уже является ужасным и подлым поступком. А как говорил в 1938 году Уинстон Черчилль, что "аппетит Гитлера может возрастать во время еды".

Таким образом Барбара Келлерман предостеригает американцев не совершить ошибку в ноябре 2024 года, ведь если американский народ не проголосует решительно против победы Трампа на втором президентском сроке, то это практически гарантирует довольно мрачное будущее для Америки.

Читайте также:

Дипломат рассказал, что хорошего Трамп сделал для ВСУ и что будет с Украиной

Здесь так все мутно и так все неопределенно, - Елена Бюн о стратегии Трампа по помощи Украине

Американцы готовятся эмигрировать из США в случае победы Трампа: что говорят эксперты