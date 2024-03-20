Похоже, американские демократы с ужасом думают о возможном новом президентстве Дональда Трампа, но пока их больше, а время еще есть.

Неколько дней назад бывший президент США Дональд Трамп и нынешний хозяин Белого дома Джо Байден победили на праймериз республиканцев и демократов. Таким образом они преодолели отметку в 50% отдавших им голоса партийных делегатов, необходимых для формального выдвижения в президенты. Теперь впервые с 1912 года бывший лидер США бросит вызов действующему и кто победит в ней будет загадкой до последнего.

Стало известно, что действующий президент США Джо Байден имеет незначительное преимущество в один процентный пункт над своим соперником Дональдом Трампом накануне президентских выборов в ноябре. Такие результаты нового опроса Reuters/Ipsos.

Так, около 39% зарегистрированных избирателей сказали, что проголосовали бы за демократа Байдена, если бы выборы состоялись сегодня. Еще 38% респондентов выбрали бы республиканца Трампа.

Опрос также показал, что многие избиратели не определились с выбором: 11% заявили, что будут голосовать за других кандидатов, 5% сказали, что не будут голосовать, а 7% сказали, что не знают или отказались отвечать.

Опрос Reuters/Ipsos собрал ответы онлайн по всей стране, в нем приняли участие 4094 взрослых американцев, в том числе 3356 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет 1,8% для зарегистрированных избирателей и 1,7% для всех респондентов.

Напомним, что еще в январе данные опроса показывали значительное преимущество Трампа над Байденом: 40% против 34%. А в феврале действующий глава Белого дома сократил отставание: 37% против 34%.

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