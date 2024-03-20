США могут перестать оказывать помощь Украине в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в 2024 году.

Постоянное лоббирование личных интересов, непрекращающиеся кадровые перестановки, неожиданности и конфузы - именно этим мир запомнил президенство Дональда Трампа в прошлом. Сейчас, когда политик вновь стремится занять место в Белом доме, мало кто с уверенностью может сказать, что ожидать миру от очередных 4-х лет президенства Трампа.

И правда, Дональд Трамп в первую очередь известен своими скандальными заявлениями и "дружбой" с российским диктатором Путиным. Еще бы,Трамп не раз говорил о своём уважении к лидеру России, ведь тот смог "взять под контроль" Россию и управлять ею как компанией.

Вместе с тем, исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн считает, что у Дональда Трампа нет никакой философии и он делает лишь то, что ему выгодно. В такой ситуации очень важно, кто будет окружать Трампа, ведь именно эти люди по сути и будут принимать самые важные политические решения.

Например, одним из самых преданных сторонников как Трампа, так и Путина является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По мнению Эпштейна, если Орбан сумеет близко подойти к Трампу, то это станет большим риском для Украины.

С другой стороны, среди окружения Трампа есть люди, которые понимают, что Украина важна и то, что Россия не союзник, а враг. Так, если республиканцы возьмут дело в свои руки и смогут повлиять на Трампа – тот может изменить свое мнение о предоставлении Украине помощи.

"Важно, чтобы Трампа окружали правильные люди с проукраинскими интересами. Если эти люди смогут как-то повлиять на Трампа, тогда он может не на 100% пойти в эту сторону (антиукраинскую – ред.)", – заявил эксперт.

Напомним, 9 марта Трамп провел встречу с Орбаном в своей резиденции во Флориде. Премьер-министр Венгрии просил Трампа "вернуться на пост президента и принести мир". После встречи Орбан цинично заявил, что Трамп якобы не планирует выделять Украине "ни копейки".

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