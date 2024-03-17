Садоводы уверяют, что следуя этим шагам, можно обеспечить здоровую рассаду цветной капусты, готовую к пересадке на грядку.

Опытные садоводы отмечают, что выращивание рассады цветной капусты требует внимания к деталям. Так что соблюдение нескольких ключевых шагов может обеспечить успех.

Чтобы рассаду пересадили в открытый грунт, к посеву нужно приступать в середине марта.

Высевают в открытый грунт под пленку в конце апреля – начале мая.

Если говорить о посадке в теплице, то ее начинают в середине мая.

Немало важен выбор семян, так что необходимы самые крупные для оптимального роста рассады.

Их нужно замачивать в горячей воде (около 50°C) на 20 минут, затем замочить в розовом растворе марганцовки примерно на 8 часов. Это важно для более быстрого прорастания и дезинфекции.

Как рекомендуют опытные огородники, приготовьте почвенную смесь из торфа, перегноя и дерновой земли в равных частях. Альтернативно, перед посевом простерилизуйте садовую почву розовым раствором марганцовки или кипятком.

Также очень важен процесс посадки:

Семена высевают на глубину 1 см, располагая их на расстоянии 10 см друг от друга.

Посыпьте семена тонким слоем золы, чтобы предотвратить болезни.

После этого аккуратно поливайте из пульверизатора.

Управление температурой:

Сразу после посева поставьте контейнер в теплое место (18-20°C).

Как только всходы появятся (через 4–5 дней), переместите их в более прохладное помещение (6–7°C) на 7 дней.

Постепенно повышайте температуру до 10-15°С и продолжайте рост еще на протяжении 10 дней.

Через 1-1,5 недели пересадите рассаду в отдельные горшочки с дренажными отверстиями. Поливайте умеренно, чтобы предотвратить гниение.

После этого за 12 дней до высадки рассады в открытый грунт закаливайте капусту, подвергая ее воздействию внешних условий в течение дня и перенося их в помещение на ночь.

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