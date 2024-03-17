Следуя этим простым правилам, вы сможете максимально продлить срок службы и производительность своего ноутбука.

Для того, чтобы избежать расходов, важно правильно ухаживать за своим ПК или ноутбуком.

Избегая распространенных ошибок при использовании, вы можете обеспечить долговечность и надежность работы своего устройства. Специалист LG Томас Эппс дал пять простых советов, которые помогут продлить срок службы ноутбука.

Правило №1.

Важно знать, что размещение ноутбука на мягких поверхностях может заблокировать вентиляционные отверстия, что снизит эффективность работы вентилятора и может привести к перегреву и сокращению срока службы батареи. Вместо этого выберите твердую поверхность для правильного потока воздуху.

Правило №2.

Также не оставляйте ноутбук подключенным к зарядному устройству, когда аккумулятор полностью заряжен, так как это может сократить срок его службы. Зарядка до 100% не требуется; поддержание заряда от 40% до 80% является оптимальным.

Правило №3:

Не допускайте чрезмерного перегрева ноутбука, поскольку это может ускорить его износ. Поддерживайте умеренные температуры и рассмотрите возможность использования охлаждающей подставки при работе.

Правило № 4:

Рекомендуется закрывать фоновые программы, которые могут работать без необходимости, поскольку они могут снизить производительность вашего компьютера. Используйте «Диспетчер задач» на компьютерах с Windows для управления такими задачами и их завершения.

Правило №5:

Обязательно закрывайте неиспользуемые вкладки в интернет-браузере, поскольку слишком большое количество открытых вкладок может снизить производительность ноутбука и со временем сократить срок его службы.

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