Специалисты сервисного центра настоятельно не рекомендуют глушить двигатель автомобиля при включенном кондиционере, особенно в жаркое время года.

Одновременное глушение двигателя и кондиционера приводит к быстрому падению температуры и способствует образованию того самого конденсата. Со временем это способствует размножению микроорганизмов и провоцирует появление затхлого запаха в машине.

Чтобы этого не допустить, лучше выключать кондиционер за несколько минут до парковки. Однако если запах появился, использование аэрозольных чистящих средств для системы кондиционирования воздуха может помочь уничтожить бактерии.

Также уточняется, что во влажном климате кондиционер желательно выключать при остановке, так как он сушит поступающий воздух в салоне авто. Несоблюдение этого требования может привести к запотеванию лобового стекла.

Автомобильные эксперты утверждают, что работающий кондиционер потребляет примерно 5 лошадиных сил от мощности двигателя, с учетом прямого подключения компрессора охлаждающей жидкости к силовому агрегату.

Да, это говорит о том, что запуск двигателя без включения кондиционера является предпочтительным. Если забыть выключить кондиционер перед повторным запуском двигателя, возникает дополнительная нагрузка на силовой агрегат, которая потенциально проявляется в повышенных оборотах холостого хода и ощутимых вибрациях.

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