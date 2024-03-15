Есть жилища, где постоянно распадаются семьи, наступает бедность, там долго не живут животные, а в самом крайнем случае - и вовсе умирают люди. Может так случиться, что причина такого негатива всего в нескольких вещах.

Каждая хозяйка старается создать уют и положительную атмосферу в доме. Однако не каждый человек знает, что некоторые из предметов быта могут разрушить жизнь, ведь могут нести негатив, разочарования и привлечь беду.

Одежда и личные вещи покойных родственников. Такие вещи могут стать источником негативной энергетики для вас, что принесет вам боль и разочарование.

Старый кошелек, который порвался. Все дело в том, что кошелек это мощный финансовый магнит неудачи.

Старая обувь. Это источник больших проблем и неурядиц. По словам специалистов, обувь скапливает нашу энергетику и может нести финансовые проблемы. Старую обувь стоит выбрасывать и никогда никому не отдавать.

Старые фотографииумерших людей или ныне живущих, но причинивших человеку массу неприятностей. Фотография - это памятная вещь, которая должна напоминать человеку о лучших моментах в жизни. Если же у нее другой посыл, то каждый раз, когда человек смотрит на это фото, то неосознанно программирует себя на страдания, вспоминая те отрицательные эмоции.

Деньги. Суть в том, что деньги - это энергия и, если хранить их в непривлекательном месте, то энергетические потоки блокируются, а вы вместо богатства получите обратный результат. Лучше купюры постоянно обновлять, тогда у вас будет возможность "притянуть" к себе финансовое благополучие.

Разбитые зеркала. Не только в фэн-шуй разбитое зеркало считается плохим, негативным предметом. Экстрасенсы и специалисты по биоэнергетике говорят, что разбитые зеркала притягивают беды.

Пустые бутылки и макулатура. Бумага и стекло являются самыми хорошими проводниками для негатива. Он к ним так и липнет. Есть менее безопасный хлам, но бумага и стекло - это вершина опасности. Старые журналы и газеты - это очень плохие спутники вашей жизни. Они накапливают пыль, захламляют пространство. Их нельзя держать даже в сарае, не говоря уже о месте, где вы спите, едите, отдыхаете.

Растения с иголками. Кактусы, розы, шиповник и так далее являются живыми блокировщиками позитивной энергии, идущей от окон. Если вы хотите завести кактус, то поставьте его рядом с компьютером или телевизором, но только один, не более.

Вьющиеся растения. Еще один тип растений, который специалисты фэн-шуй относят к опасным. Вьющиеся растения мешают человеку нормально мыслить, искажают его мироощущение. Такие растения становятся источниками сомнений. Людям труднее заниматься интеллектуальной работой в таком помещении.

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