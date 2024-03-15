В течение всей истории акт стрижки волос был окружен особыми соображениями и соблюдением многочисленных правил. Так, существуют народные приметы, описывающие ситуации, когда обычная стрижка может навлечь на человека беду.

Эзотерики говорят, что волосы – это то, что накапливает энергию человека. Именно поэтому с волосами связано такое количество примет и суеверий.

Так, многие украинцы придерживаются правила, что стричься нужно на 5 или 8, 13 или 14, 19 или 21, 22 или 26, 27 или 28 лунный день. Считается, что выполненная в эти дни стрижка имеет "плюсовой" заряд, поэтому она не только добавит волосам силы, здоровья и блеска, но и положительно скажется на общем ходе жизни человека.

С другой стороны, если постричься на убывающую Луну, то отрастать волосы будут медленно, но зато укрепятся корни волос.

Есть и другие приметы, по которым следует ориентироваться.

Так, например, испокон веков считается, что нельзя стричься вечером и после захода солнца. Знахари говорят, что это отнимет у человека его жизненные силы.

Кроме этого, не стоит идти в чужой дом, чтобы обрезать волосы. Считается, что в таком случае есть риск, что пряди могут быть использованы в магических ритуалах.

Также не стоит стричься в воскресенье или в праздничный день, потому что это может оскорбить Бога или святого, которому посвящен день. В этом случае можно накликать неудачу и потерю финансов.

Кстати, народные приметы, связанные со стрижкой волос, тесно переплетаются с днем рождения человека, определяя конкретные дни этого действа. Согласно этим поверьям: люди, рожденные в среду, считают воскресенье наиболее подходящим днем для стрижки;

родившиеся в четверг имеют возможность стричься в воскресенье, понедельник, вторник и пятницу;

родившиеся в пятницу могут стричься в понедельник, четверг, субботу и воскресенье;

родившимся в субботу рекомендуется планировать стрижку на пятницу.

А еще, если верить приметам, не нужно себе стричь волосы самостоятельно - это может повлечь финансовые проблемы, а еще трудности в отношениях.

Также близкие родственники не могут друг другу менять стрижки. Это, если верить приметам, может укоротить жизнь человека, забрать его счастье.

А еще неблагоприятными по многим причинам днями для стрижек считаются те дни, когда луна входит в такие зодиакальные знаки, как Скорпион, Водолей, Стрелец, Рак. Иногда, изменение причёски в такие нехорошие дни хоть и не повлияет на состояние волос, но не самым благоприятным образом скажется на общем самочувствии.

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