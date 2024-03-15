Салон вашего автомобиля останется чистым, комфортным и приятным для путешествий даже во время длительных поездок.

Автомобильные эксперты решили поделиться бесценным опытом и дали несколько простых советов, которые помогут сохранить салон вашего автомобиля чистым и свежим.

Лайфхак №1.

В первую очередь установите в интерьере «корзинку» для мусора, чтобы поддерживать порядок. Вы можете легко создать его, воспользовавшись набором влажных салфеток в пластиковом стаканчике, который помещается в стандартный подстаканник.

Лайфхак №2.

Просто используйте зубную щетку, чтобы очистить обивку сидений. Да, новая зубная щетка с неповрежденной щетиной эффективно проникнет вглубь щелей, что сделает чистку более быстрой и удобной.

Лайфхак №3.

Купите специальный гамак, который предназначен для перевозки домашних животных в машине. Это нужно для того чтобы защитить сиденья, особенно во время путешествий с детьми. Эти гамаки закрывают задние сиденья, и они изготовлены из плотной ткани и имеют специальные ремни.

Лайфхак №4.

Рекомендуется очистить вентиляционные решетки на приборной панели. Они часто накапливают пыль, до которой невозможно добраться тряпкой или зубной щеткой. Здесь придет на помощь простая кисточка для рисования.

Лайфхак №5.

Избавьтесь от затхлого запаха в салоне, поместив кофейную гущу в холщовый мешочек или используя специальные мешочки с силикагелем. Эти абсорбирующие материалы помогают устранить запахи и сохранить свежесть в машине. Важно отметить, что нужно периодически сушить эти пакетики, чтобы сохранить их эффективность.

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