Ручной тормоз в машине с автоматом нужен практически так же часто, как и в авто с механической коробкой передач.

Начинающие водители очень часто задаются вопросом, зачем на автомобиле с автоматической коробкой передач в наличии ручной тормоз, учитывая, что его функции в таких машинах заменяет режим "Парковка". Стало известно, нужно ли пользоваться ручником на автомате и когда это точно нужно делать.

Так, водители со стажем на вопрос, нужно ли ставить машину автомат на ручник, утверждают, что ответ может быть только положительным. Даже если автомобиль паркуется на ровном асфальте, без уклона, следует активировать ручной тормоз.

Все дело в том, что ручник в авто с АКП это дополнительный фиксатор, который необходим для снижения нагрузки на коробку передач в случае парковки на уклонных поверхностях.

Зачем ручник на автомобилях с АКПП

При активации режима «Парковка» механизм стопорит шестеренку, связанную с выходным валом АКП. Чем уклон автомобиля больше, тем больше нагрузка на шестеренку и выходной вал коробки передач, что в итоге может привести к затруднению, самопроизвольному выключению или невозможности переключения на определенную передачу. Стояночный тормоз фиксирует непосредственно колеса автомобиля, зажимая тормозные колодки, поэтому никак не влияет на АКП.

Поэтому, отвечая на вопрос о том, нужно ли ставить на ручник автомат, можно сказать, что для парковки машины на уклонах лучше использовать именно ручной тормоз, тогда как для ровных поверхностей будет достаточно режима парковки.

Как ставить авто с АКП на ручник

Ставить машину-автомат на ручник нужно правильно: после остановки автомобиля, удерживая ногу на педали тормоза, следует сначала задействовать ручной тормоз, а затем переключить коробку передач в положение P.

Когда еще нужен ручник в авто на автомате

Ручной тормоз в машине с автоматом нужен практически так же часто, как и в авто с механической коробкой передач. В режиме «Парковка» блокируется только АКП, тогда как шестерни дифференциала все равно остаются подвижными, что может приводить к опасным ситуациям, например, во время ремонтных работ на домкрате. Кроме этого, ручник является еще и аварийным тормозом, который стопорит колеса в случае, если основная тормозная система вышла из строя. Использовать для экстренного торможения парковочный режим не получится, потому что стопорный механизм АКП просто сломается от высокой нагрузки, что приведет также к поломке самой коробки передач.

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