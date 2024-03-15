Для всех известно, что верования и суеверия, связанные с деньгами и удачей, уже давно занимают значительное место в жизни людей.
Это вытекает из представления о том, что финансовое благополучие требует большего, чем просто упорный труд — оно требует соблюдения определенных финансовых обычаев.
Как говорят убеждения людей, нужно избегать ярких мест для хранения денег: считается, что подходят тихие, уединенные и темные места для.
Также считается, что для того чтобы сохранить удачу и стабильный денежный приток, то нужно воздерживаться от выноса мусора по вечерам; утро считается более благоприятным.
Говорится, что возвращая взятые взаймы предметы, например банки с вареньем, всегда наполняйте их чем-нибудь, например, конфетами, чтобы обеспечить дальнейшее процветание.
Кроме этого, не рекомендуется давать деньги в долг, даже семье, после захода солнца. Если вам необходимо дать взаймы, сделайте это в течение дня, произнося благословение на взаимное процветание.
Еще давая милостыню, избегайте прямого зрительного контакта с получателем и молча благословляйте его на процветание.
В народе также считается, что грязные окна препятствуют притоку денег в дом, поэтому рекомендуется регулярная уборка.
Важно знать, что порванные или грязные деньги считаются неудачными; не прикасайтесь к таким купюрам и своевременно обменивайте их на чистые.
Помимо этого, считается, что оставлять вечером на столе нож, деньги или пустую бутылку — к бедности; эти предметы следует убрать перед сном.
И одним из самых главных аспектов считается, что для того чтобы деньги продолжали поступать в дом, их следует пересчитывать регулярно. Например, карманные деньги следует пересчитывать три раза в день, а средства, предназначенные для крупных покупок, подсчитываются вечером в пятницу.
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