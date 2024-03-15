Эти методы экстренной перезагрузки помогут вам запустить смартфон, когда он завис, и вернуть его в рабочее состояние.

Когда ваш смартфон зависает и не подает признаков жизни, это может серьезно огорчить, особенно если вы не можете вынуть аккумулятор (что происходит довольно часто).

Cпециалисты поделились своим опытом и дали несколько бесценных советов, назвав пару способов экстренной перезагрузки для телефонов Android и iOS.

Аварийная перезагрузка для телефонов Android:

Для начала удерживайте кнопку «Питание» в течение нескольких секунд, чтобы открыть меню выключения/перезагрузки и перезапустить устройство. Однако нужно подметить, что если телефон полностью завис, этот метод может не сработать.

Если в вашем телефоне съемная батарея, попробуйте вынуть ее, а затем через несколько секунд просто вставить обратно. Иногда это может решить проблему, как в старые добрые времена.

Кроме этого, можно одновременно удерживать кнопку «Питание» и кнопки громкости в течение нескольких секунд. Это должно инициировать обычную перезагрузку телефона.

Аварийная перезагрузка для телефонов iOS:

На старых телефонах iPhone с кнопкой «Домой» одновременно нажмите ее и удерживайте с кнопкой «Питания», пока на экране не отобразится «Отключить». Затем сдвиньте, чтобы выключить устройство.

Что касается новых моделей iPhone, оснащенных Face ID, то необходимо одновременно зажимать и удерживать кнопку «Питание» и одну из кнопок громкости, пока не появится ползунок выключения. После этого просто сдвиньте, чтобы выключить устройство.

Читайте также:

Что нужно сделать, чтобы телефон намного дольше держал заряд

Что делать, если планшет на Android внезапно завис: эта инструкция спасет гаджет

Как ускорить работу старых телефонов: несколько эффективных методов