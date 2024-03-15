Специалисты уверяют, что регулярная очистка телефона необходима для поддержания его работоспособности и предотвращения его замедления из-за нехватки памяти.
В связи с этим эксперты разместили в сети инструкции по эффективной очистке устройств Android и iPhone.
Как почистить телефон Android:
Удаление кэша: перейдите в «Настройки» > «Хранилище» > выберите внутреннюю память > «Освободить место», чтобы удалить ненужные файлы кэша.
Кроме того, очистите кэши приложений по отдельности, выбрав «Настройки» > «Хранилище» > «Другие приложения» > выберите приложение > «Стереть данные».
Использование карты памяти.
Также переместите менее важные приложения на SD-карту, выбрав «Настройки» > «Приложения» > выберите приложение > «Переместить».
Отключите анимацию интерфейса.
Рекомендуется включить режим разработчика, семь раз нажав «Номер сборки» в «Настройках» > «О телефоне». Затем перейдите в «Настройки» > «Система» > «Для разработчиков» > установите «Без анимации» для различных вариантов анимации. После этого просто перезагрузите телефон.
Сброс к заводским настройкам.
В самом крайнем случае сбросьте телефон к заводским настройкам. Для этого нужно выбрать «Настройки» > «Система» > «Сбросить настройки» > «Удалить все данные».
Как почистить iPhone:
Очистить кэш и удалить данные приложения:
Здесь перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Хранилище» > коснитесь кадого приложения, чтобы удалить данные и очистить кеш.
Установите облегченные версии приложений.
Выбирайте облегченные версии приложений из App Store, чтобы сократить использование памяти. Найдите приложение, а затем добавьте «lite», чтобы найти более легкие версии.
Удаление виджетов.
Нажмите и удерживайте значок приложения на главном экране, затем коснитесь значка «x», чтобы удалить ненужные виджеты.
Сброс к заводским настройкам.
В экстренном случае, выбирите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Стереть контент и настройки».
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