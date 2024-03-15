Регулярная очистка телефона этими методами поможет оптимизировать его производительность и обеспечить бесперебойную работу.

Специалисты уверяют, что регулярная очистка телефона необходима для поддержания его работоспособности и предотвращения его замедления из-за нехватки памяти.

В связи с этим эксперты разместили в сети инструкции по эффективной очистке устройств Android и iPhone.

Как почистить телефон Android:

Удаление кэша: перейдите в «Настройки» > «Хранилище» > выберите внутреннюю память > «Освободить место», чтобы удалить ненужные файлы кэша.

Кроме того, очистите кэши приложений по отдельности, выбрав «Настройки» > «Хранилище» > «Другие приложения» > выберите приложение > «Стереть данные».

Использование карты памяти.

Также переместите менее важные приложения на SD-карту, выбрав «Настройки» > «Приложения» > выберите приложение > «Переместить».

Отключите анимацию интерфейса.

Рекомендуется включить режим разработчика, семь раз нажав «Номер сборки» в «Настройках» > «О телефоне». Затем перейдите в «Настройки» > «Система» > «Для разработчиков» > установите «Без анимации» для различных вариантов анимации. После этого просто перезагрузите телефон.

Сброс к заводским настройкам.

В самом крайнем случае сбросьте телефон к заводским настройкам. Для этого нужно выбрать «Настройки» > «Система» > «Сбросить настройки» > «Удалить все данные».

Как почистить iPhone:

Очистить кэш и удалить данные приложения:

Здесь перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Хранилище» > коснитесь кадого приложения, чтобы удалить данные и очистить кеш.

Установите облегченные версии приложений.

Выбирайте облегченные версии приложений из App Store, чтобы сократить использование памяти. Найдите приложение, а затем добавьте «lite», чтобы найти более легкие версии.

Удаление виджетов.

Нажмите и удерживайте значок приложения на главном экране, затем коснитесь значка «x», чтобы удалить ненужные виджеты.

Сброс к заводским настройкам.

В экстренном случае, выбирите «Настройки» > «Основные» > «Сброс» > «Стереть контент и настройки».

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