Вы сможете эффективно предотвратить повреждение вашего ноутбука и обеспечить оптимальную производительность во время работы.

Для того, чтобы решить проблему перегрева ноутбука, важно понять причины и принять соответствующие решения.

Эксперты поделились своим опытом и рассказали, как определить и устранить факторы, способствующие повышению температуры.

Признаки:

Обращайте внимание на перегрев корпуса, работу вентиляторов на максимальной скорости в течение длительного времени и частое зависание ноутбука. В тяжелых случаях он может внезапно выключиться и отказаться перезагружаться, пока не остынет.

Неправильное использование:

Обеспечьте хорошую вентиляцию, используя ноутбук на плоских твердых поверхностях, обеспечивающих циркуляцию воздуха. Не кладите его на мягкие поверхности, такие как кровати или одеяла, которые могут заблокировать вентиляционные отверстия и затруднить поток воздуха.

Поднятие ноутбука на подставки или использование импровизированных подставок, таких как книги, может помочь поддерживать необходимый поток воздуха.

Высокие рабочие нагрузки:

Игры или запуск ресурсоемких приложений, могут перегружать процессор и видеокарту, что приводит к повышению температуры. Делайте регулярные перерывы и подумайте о приобретении охлаждающей подставки с дополнительными вентиляторами.

Накопление пыли:

Она может со временем накапливаться на внутренних компонентах, затрудняя отвод тепла и поток воздуха. Чтобы решить эту проблему, аккуратно разберите ноутбук и очистите систему охлаждения и вентиляционные отверстия щеткой или сжатым воздухом.

Обратите внимание, что вскрытие корпуса может привести к аннулированию гарантии, поэтому действуйте осторожно или лучше обратитесь к специалисту.

Засохшая термопаста:

Термопаста, нанесенная между процессором и радиатором, со временем может деградировать. Чтобы это исправить, разберите ноутбук, удалите старую термопасту и нанесите новый слой.

Эта процедура, часто в сочетании с очисткой от пыли и смазкой вентилятора, помогает поддерживать оптимальное рассеивание тепла.

Неисправная система охлаждения:

Эксперты уверяют, что неисправный вентилятор может существенно повлиять на эффективность охлаждения вашего ноутбука.

Рекомендуется проверить работу вентилятора, сняв крышку ноутбука и понаблюдать за его движением во время выполнения ресурсоемких задач. Если вентилятор не работает должным образом, то здесь потребуется замена или профессиональное обслуживание.

Читайте также:

Как ускорить работу старых телефонов: несколько эффективных методов

Как разблокировать смартфон, если вы забыли код: полезный лафхак

Что делать если украли телефон: советы Нацполиции