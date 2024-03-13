Вы сможете успешно выращивать листовой салат в своем саду и наслаждаться обильным урожаем свежей зелени в течение всего лета.

Посадка листового салата весной требует внимания к срокам, лунным фазам и правильной технике выращивания. Опытные огородники дали руководство о том, когда и как эффективно сажать этот овощ.

Время и погодные условия:

Начинайте сажать листовой салат в апреле или начале мая, когда уже нет риска заморозков. Идеальная температура составляет около +10-12°C в течение дня и небольшой прохладе ночью.

Рекомендации по лунному календарю:

Благоприятные посевные дни в мае 2022 года: 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15.

Неблагоприятные посевные дни в мае 2022 года: 16, 17, 18, 21, 22, 25, 26, 30.

Также отмечается, что при необходимости можно посадить салат у любые дни.

Техника посадки:

Выберите подходящее место в саду с хорошо дренированной почвой. Не сажайте салат после таких перца, капусты, помидор, картофеля, огурцов или кабачков.

Изначально разрыхлите почву, удалите камни и мусор, сделайте бороздки на расстоянии 15-20 сантиметров друг от друга глубиной 1 см.

После этого посадите семена салата в бороздки на расстоянии 1–2 см друг от друга, слегка присыпьте их почвой и осторожно полейте.

Также можно альтернативно разбросать семена по разрыхленной почве, слегка разгребите граблями и полейте.

Уход и обслуживание:

Регулярно поливайте, чтобы почва всегда оставалась влажной.

Периодически рыхлите почву для улучшения аэрации и удаления сорняков.

Удобряйте растения после появления первых всходов и еще раз через 10 дней.

Важно отметить, что подходящими удобрениями являются хлористый калий или аммиачная селитра.

Не забывайте следить за прогнозами погоды и избегайте посадки в периоды возможных заморозков.

Еще обращайте свое внимание на лунные фазы, чтобы выбрать оптимальное время посадки.

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