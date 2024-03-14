Вы сможете обеспечить здоровую рассаду перца, которая в дальнейшем вырастет в продуктивные растения с обильным плодоношением.

Как считают опытные садоводы, посев рассады перца в 2024 году — важный шаг для обеспечения успешного урожая в конце года. Именно поэтому они поделились советами, когда и как правильно сеять рассаду перца.

Когда сеять перец на рассаду в 2024 году:

Ранние сорта: посев в первой половине марта.

Среднеспелые сорта: сеют в конце февраля – начале марта.

Поздние сорта: посев в начале февраля.

Также существует лунный календарь благоприятных посевных дней:

В марте: 13–16, 18–19, 22–24.

В апреле: 4, 7, 11-15, 17-20, 22, 29.

Подготовка семян перца к посеву:

Здесь очень важна обработка семян. Их нужно замочить на 20 минут в слабом растворе марганцовки или стимулятора роста.

Затем застелите контейнер влажными ватными дисками или тканью, поместите семена и храните в теплом месте. В таком случае ростки должны появиться примерно через 4 дня.

Выбор почвы и контейнеров:

Используйте рыхлый, слабокислый субстрат для почвы. Его можно купить или приготовить, смешав перегной с дерновой землей или торфом.

Также используйте контейнеры, стаканы или коробки с дренажными отверстиями внизу.

Посев семян перца:

Наполните контейнеры уже подготовленным субстратом.

Поместите одно семя в контейнер на глубину около 1 см в почву. При желании посадите 2 семени, а затем удалите более слабое.

После посева слегка полейте почву.

После проделанной процедуры накройте контейнеры полиэтиленовой пленкой, сделайте отверстия для воздуха и поместите их в теплое, хорошо освещенное место.

Нужно акцентировать внимание на том, чтобы поддерживать почву постоянно влажной, но избегать чрезмерного полива. Также обязательно снимите пленку, как только появятся всходы.

Кроме этого, рассмотрите возможность использования лампы для выращивания растений в первую неделю после появления всходов, чтобы предотвратить вытягивание.

Пересадка рассады перца:

Пересадите растения в открытый грунт примерно в середине-конце мая, когда температура стабильно держится выше +15°С.

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