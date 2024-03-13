Розы будут цвести и покрываться прекрасными цветами в течение всего сезона, подчеркивая красоту вашего сада.

Опытные садоводы уверяют, что правильная подкормка роз после зимы необходима для их здоровья и обильного цветения. Да, они поделились пошаговой инструкцией по подкормке роз после зимы:

Первоначальная обработка.

Начните с удаления старых листьев и частей ветвей, почерневших после зимовки. При этом используйте воск или садовый вар, чтобы заклеить порезы и раны на ветвях.

Первое кормление.

Смешайте 20 грамм аммиачной селитры с 10 литрами воды, а затем нанесите этот раствор удобрения на каждый куст роз.

Второе кормление.

Оно уже направлено на обеспечение длительного и обильного цветения кустов. Смешайте 20 грамм нитрата кальция с 10 литрами воды, а затем нанесите этот раствор удобрения на каждый куст роз примерно через 3 недели после первой подкормки.

Дополнительные питательные вещества.

Отмечается, что по желанию можно внести под каждый куст небольшое количество перегноя. Гумус медленно выделяет в почву питательные вещества, обеспечивая розам дополнительное питание.

Приложение.

На каждый куст, в зависимости от его размера, обычно требуется около 5 литров каждого раствора удобрений.

Эти растворы из удобрений наносите равномерно вокруг основания каждого куста роз, избегая прямого контакта с листвой.

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