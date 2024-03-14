Всем, кто пользуется современными гаджетами и аксессуарами к ним дали несколько способов увеличить громкость звука в Apple AirPods:
Отключите ограничение громкости и проверку звука на iPhone.
Зайдите в «Настройки» на вашем iPhone.
Перейдите в «Музыка», а затем «Проверка звука». Отключите его.
Также убедитесь, что вы используете ушные вкладыши (амбушюры) подходящего размера, чтобы максимизировать громкость звука.
Выключите режим энергосбережения.
Калибровка AirPods:
Подключите AirPods к iPhone и наденьте их.
Уменьшите громкость до нуля.
Отключите AirPods, но оставьте их включенными.
Выключите Bluetooth.
Воспроизведите звук через динамики iPhone и уменьшите громкость до нуля.
Потом просо включите Bluetooth, повторно подключите AirPods и отрегулируйте громкость по желанию.
Отключите эквалайзер на iPhone:
Зайдите в «Настройки» > «Музыка» > «Эквалайзер» и отключите его.
Еще одним способом будет отключение безопасность наушников:
Перейдите в «Настройки» > «Звук и тактильные ощущения» > «Безопасность наушников» > выключите «Уменьшить громкость».
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