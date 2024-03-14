Выполнение этих прочтых шагов может помочь увеличить громкость звука в ваших Apple AirPods и улучшить качество прослушивания.

Всем, кто пользуется современными гаджетами и аксессуарами к ним дали несколько способов увеличить громкость звука в Apple AirPods:

Отключите ограничение громкости и проверку звука на iPhone.

Зайдите в «Настройки» на вашем iPhone.

Перейдите в «Музыка», а затем «Проверка звука». Отключите его.

Также убедитесь, что вы используете ушные вкладыши (амбушюры) подходящего размера, чтобы максимизировать громкость звука.

Выключите режим энергосбережения.

Калибровка AirPods:

Подключите AirPods к iPhone и наденьте их.

Уменьшите громкость до нуля.

Отключите AirPods, но оставьте их включенными.

Выключите Bluetooth.

Воспроизведите звук через динамики iPhone и уменьшите громкость до нуля.

Потом просо включите Bluetooth, повторно подключите AirPods и отрегулируйте громкость по желанию.

Отключите эквалайзер на iPhone:

Зайдите в «Настройки» > «Музыка» > «Эквалайзер» и отключите его.

Еще одним способом будет отключение безопасность наушников:

Перейдите в «Настройки» > «Звук и тактильные ощущения» > «Безопасность наушников» > выключите «Уменьшить громкость».

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