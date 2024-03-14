Отмечается, что для чувствительных пластиков нужно выбирать более мягкие растворы, чтобы избежать повреждений.

Со временем белые пластиковые предметы могут пожелтеть из-за различных факторов, таких как перепады температур, воздействие солнечных лучей и неправильный уход.

Однако есть несколько домашних средств, которые помогут отбелить пластик и вернуть ему белый цвет.

Мыло для стирки.

Растворите половину хозяйственного мыла в 150 мл воды.

Нанесите раствор на пожелтевшие части на 20 минут.

Промойте чистой водой и протрите.

Смесь зубного порошка и мела.

Приготовьте пасту из зубного порошка, мела и воды.

Нанесите пасту на пластик на некоторое время.

Потом просто смойте его.

Пищевая сода и стиральный порошок.

Смешайте равные пропорции пищевой соды и стирального порошка.

Смешайте одну столовую ложку смеси с половиной литра воды.

Нанесите на подоконники на 6 часов, затем промойте влажной тряпкой.

Лимонная кислота с хлором:

Смешайте равные пропорции хлора и лимонной кислоты.

Нанесите смесь на пятна на 30 минут.

Отмойте остатки.

Перекись водорода.

Нанесите перекись водорода на желтые пятна на пластике.

Важно отметить, что этот продукт бережен к пластику и может использоваться повторно.

Алкоголь также подходит для толстого пластика, но использовать его нужно с осторожностью, так как может разрушиться структура верхних слоев.

Ацетон или жидкость для снятия лака.

Нанесите небольшое количество на участок и проверьте реакцию перед использованием на всей поверхности.

Людям настоятельно рекомендует проверить любое чистящее средство на небольшом незаметном участке, прежде чем наносить его на всю поверхность.

После использования любого чистящего раствора тщательно промойте пластик водой.

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