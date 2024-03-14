Благодаря этим рекомендациям и соблюдая правильный уход за экраном, вы сможете сохранить свои устройства чистыми, блестящими и ухоженными.

Очистка экранов устройств имеет решающее значение для поддержания их четкости и общей эстетики. Специалисты дали несколько советов по тщательной очистке экранов, чтобы они оставались безупречно чистыми:

1. Специальные салфетки.

Выбирайте салфетки для оптики или монитора, разработанные специально для очистки экранов.

Отмечается, что не нужно использовать бумажные салфетки, так как они могут поцарапать экран.

2. Дистиллированная вода.

Смочите мягкую безворсовую ткань дистиллированной водой.

Избегайте воды из-под краса, так как она может содержать минералы, приводящие к образованию разводов.

Также не распыляйте воду непосредственно на экран, чтобы предотвратить попадание жидкости в устройство.

3. Специальные жидкости.

Используйте спреи, предназначенные для очистки экранов мобильных устройств и убедитесь, что жидкость не содержит спирта или агрессивных химикатов.

Нанесите несколько капель жидкости на мягкую ткань из микрофибры.

4. Что не нужно использовать.

Избегайте бумажных полотенец, салфеток и твердых тканей, так как они могут поцарапать экран.

Воздержитесь от использования агрессивных химикатов, таких как ацетон, уайт-спирит, растворители или средств для чистки стекол,

5. Советы:

Перед очисткой выключите устройство.

Отсоедините все кабели.

Мягкими движениями протрите экран от края до края.

Не нажимайте на экран во время чистки.

Используйте прямые движения, а не круговые.

Прежде чем использовать устройство, дайте экрану полностью высохнуть.

Важно отметить, что прежде чем снова включать устройство, дайте экрану полностью высохнуть на воздухе.

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