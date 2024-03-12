При выращивании клубники огородники часто встречаются с проблемами, растения могут сохнуть, гнить, на листьях могут появляться пятна, но это можно исправить.

Если клубника просто увядает, то причной может быть недостаточный полив, это особенно заметно при наращивании зеленой массы, а также по окончании плодоношения.

Клубника нуждается в обильном поливе, лучше это делать утром или вечером.

Если вашим растениям достаточно воды, а они все равно увядают, то причина может крыться в повреждении корневой системы, например, медведкой или кротами. Еще одна возможная причина увядания клубники – болезнь вертициллез, для борьбы с которой нужно использовать фунгицид, а зараженные листья удалить.

Усыхание клубники могут вызвать грибковые заболевания, такие как пятнистость, мучнистая роса или серая гниль. При поражении серой гнилью, например, листья клубники могут выглядеть здоровыми, а плоды резко засыхают. Справиться с этими болезнями также позволит фунгицид.

Гниение клубники обычно является результатом поражения корневой, черной или серой гнилью, которую могут спровоцировать высокая влажность или плохая вентиляция. Поврежденные плоды следует сразу удалять, а для профилактики рекомендуется мульчировать участок опилками после появления завязи, чтобы избежать контакта плодов с почвой.

Возникновение на листьях клубники красных пятен – это грибковое заболевание гельминтоспориоз (бурая пятнистость), которое может возникнуть из-за слишком густой посадки растений, неправильного ухода и влажной погоды. Такие пятна имеют нечеткую форму, и на них можно разглядеть более темные участки, где расположены споры грибов. Действенное средство в этой ситуации – фунгицид.

Последние новости Украины:

Как вырастить самый лучший урожай сладкого перца: основные правила.

Как неправильно поливать редиску: потрескается и будет горькой.

Как лучше замочить семена перца перед посадкой.