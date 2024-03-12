Эти уникальные и важные настройки предназначены как для пользователей Android, так и для пользователей Apple.

Ни для кого не секрет, что в 2023 году произошел значительный прогресс в технологиях камер смартфонов. Как ни удивительно, но даже с бюджетными моделями можно делать качественные снимки, выставив правильные настройки.

Эволюция камер смартфонов за последние время упростила процесс получения отличных фотографий. Да, теперь достаточно нескольких нажатий на экран вашего любимого гаджета, чтобы получить качественные фотографии.

Для повышения качества фотографий со смартфона включение всего четырех конкретных опций камеры может иметь существенное значение. Хотя приведенные ниже советы предназначены для смартфонов Android, некоторые из них применимы и к устройствам Apple.

Отрегулируйте настройки качества фотографий на смартфоне:

Откройте настройки камеры на вашем смартфоне.

Перейдите в раздел «Качество фотографий».

Установите значение «Высокое».

На старых телефонах Android вы можете найти опцию «Разрешение фото»; увеличьте его для большей детализации фотографий.

Выберите подходящее соотношение сторон:

Приложение камеры позволяет пользователям выбирать соотношение сторон фотографий, например 1:1, 4:3, 16:9 или полное.

Выберите соотношение 4:3, чтобы совместить его с матрицей вашей камеры и обеспечить захват всей фотографии без ненужной обрезки.

Включите режим AI:

Активируйте режим помощника искусственного интеллекта (ИИ) в настройках приложения камеры.

Функция ИИ автоматически подстраивается под различные объекты, что особенно полезно для смартфонов с более слабыми камерами.

Проверьте настройки ИИ в различных сценариях, учитывая возможную потерю качества и естественности кадров.

Используйте HDR:

Современные камеры смартфонов часто имеют настройку HDR, подчеркивающую детали и создающую более контрастное изображение.

Использование HDR в автоматическом режиме, позволит вашему смартфону определять, следует ли расширять динамический диапазон в зависимости от окружающей среды.

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