Чтобы вырастить здоровую рассаду томатов и в будущем получить хороший урожай помидоров, необходимо соблюдать несколько правил ухода, в том числе проводить пикирование.

Первое пикирование томатов рекомендуют проводить, когда у сеянцев сформировались первые два-три настоящих листа.

Есть несколько простых полезных советов, которые следует соблюдать в подготовке и процессе пикирования. Во-первых, рассаду не нужно поливать прямо перед пикированием, рекомендуется это сделать за 1-2 дня до процедуры.

Старайтесь минимизировать контакт рук с рассадой, особенно с листьями. Если нет специальных инструментов для пикирования, можно извлекать растения с помощью ложки или вилки.

Для пикирования томатов идеально подойдут отдельные контейнеры объемом 0,5л. Если используем меньшие емкости, то потом придется производить второе пикирование.

При посадке молодых томатов рекомендуется углубить их до уровня семядольных листочков – это будет стимулировать развитие корневой системы. Слегка приминаем почву вокруг растений.

В первые два дня после проведения процедуры рассаду рекомендуют держать в темном месте – это облегчит растениям адаптацию к новым условиям.

Оптимальная температура воздуха в первые три дня после пикирования составляет днем ​​+20+23 градусов, ночью от +15 до +18. После того, как рассада томатов приживется на новом месте (это займет примерно от 4 до 7 дней), снижаем температуру до +18+20 и +15+16 соответственно.

Чтобы избежать появления черной ножки, нужно контролировать влажность почвы. Поливам рассаду тогда, когда верхний слой почвы полностью высохнет – редко, но щедро.

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