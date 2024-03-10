Опытные водители знают, что для подготовки к лету своего автомобиля одной только замены резины недостаточно.

Каждый автомобилист знает, что жара и долгие поездки тяжело переносятся автомобилями. Еще бы, именно летом случаются трещины в патрубках, протечки радиаторов, спущенные шины и грязные фильтры, которые не только значительно повышают расход топлива, но и приводят к поломке. Именно поэтому каждый автомобиль нужно правильно подготовить к лету и жаре.

Существует несколько основных правил подготовки машины к летним путешествиям.

Замена резины

Начнем с самого обязательного и очевидного – замены резины. Эксперты советуют менять колеса, когда средняя температура воздуха превысит +7 °C. Лучше всего заменять собственное колеса, то есть иметь два комплекта дисков и резины. Это существенно сэкономит на услугах шиномотажа и позволит снизить "нагрузку" на резину.

Замена дворников

Как правило лед, снег, соль и низкие зимние температуры приводят к образованию трещин и износу резинового покрытия дворников, что снижает их эффективность. Если во время проверки дворники оставляют видимые потеки или не сразу очищают стекло даже при слабом дожде, лучше их заменить.



Чистка аккумулятора

Об этом мало кто задумывается, но летняя жара ускоряет химические реакции, протекающие в аккумуляторе, что приводит к его избыточной зарядке. В результате срок службы аккумулятора значительно сокращается. Так, в жаркую погоду аккумулятор может прийти в негодность из-за испарения электролита.

Именно поэтому, если кажется, что аккумулятор избыточно заряжен или не держит заряд, нужно отнести его в мастерскую для проверки. А еще рекомендуется периодически снимать провода и протирать клеммы.

Специалисты советуют проверить уровень электролита, и в случае его недостатков – долить дистиллированную воду.

Проверка системы охлаждения

Летом без кондиционера не обойтись. Нужно проверить, исправна ли система охлаждения – возможно, ей понадобится диагностика или дозаправка.

Проверить качество работы кондиционера просто - если температура на улице 30 °C, кондиционер должен поддерживать в салоне температуру на 10 °C ниже, то есть 20 °C при минимальных настройках температуры и максимальном воздушном потоке. Если этого не происходит, нужна диагностика.

Важно также заменить фильтры, ведь в холодный сезон они накапливают много грязи и влаги, создавая идеальную среду для размножения бактерий. Кроме того, эксперты советуют:

почистить систему кондиционирования;

промыть снаружи радиатор охлаждения;

проверить уровень охлаждающей жидкости и герметичность системы.

Проверка состояние кузова и ЛКП

Из-за соли, дождя и снега на кузове автомобиля за зиму может появиться коррозия, царапины или отслоения лака. Интенсивность эксплуатации в теплое время года усугубляет проблему и влияет на состояние лакокрасочного покрытия, поэтому перед потеплением рекомендуем отремонтировать повреждения кузова.

Чистка багажника и салона

Салон следует тщательно вымыть, а из багажника убрать все зимние принадлежности: щетки для снега и льда, веники, лопаты, цепи на колеса и т.д.

Тормозная система

После оценки состояния тормозных дисков, колодок и магистралей необходимо дополнительно проверить состояние тормозной жидкости. Менять ее необходимо как минимум раз в два года.

Вот некоторые моменты, которые говорят о том, что тормоза пора менять:

педаль тормоза нажимается слишком легко;

педаль тормоза нажимается слишком тяжело;

педаль тормоза располагается слишком низко или высоко;

световое оповещение на приборной панели;

постоянные громкие скрипящие звуки при нажатии на тормоз.

Подвеска

Важно сделать диагностику ходовой и при необходимости провести ремонтные работы. В первую очередь нужно заменить детали, требующие немедленного вмешательства.

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