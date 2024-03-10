Особой премудрости в получении большого урожая крупного болгарского перца нет, однако не всем украинским огородникам удается вырасти и собрать щедрый урожай.

Болгарский перец занимает далеко не первое место по объемам посадок на приусадебных участках Украины. Еще бы, очень часто первый опыт его выращивания оказывается провальным - болгарский перец вырастает маленький и плохо хранится. Стало известно, почему так происходит.

Первым делом каждый украинец, который решил начать выращивать перец, должен помнить, что период созревания перцев от момента всходов до сбора плодов составляет:

у ранних сортов 80-100 дней;

у поздних — 120-140 дней.

Именно поэтому о рассаде нужно начинать задумываться в конце февраля — начале марта. Сажать семена нужно за 55-60 дней до высадки рассады в грунт. Если же это сделать раньше, то растения вытянутся, ослабнут и будут плохо приживаться, что обязательно негативно скажется на будущем урожае.

Что же касается почвы, то самой лучшей для посадки перца считается легкая суглинистая или супесчаная почва со структурой в виде мелких комочков и с большой долей гумуса, но обязательно без избытка азота. А вот на слабокислых почвах урожайность перца ухудшается, особенно у ранних сортов, а на выраженно кислых он вообще очень плохо растет.

Место под перец должно быть хорошо освещено солнцем и защищено от сильных ветров.

Важно!

Подходящая почва для выращивания перца – чуть ли не половина успеха, причем перец реагирует на все мелочи: не только на ее плодородность или химический состав, но и на механический, то есть на то, чего в ней больше – песка или глины, в какие комочки она сбивается – в крупные или мелкие, а еще на то, какие именно удобрения в нее вносили.

В течение сезона нужно сделать 3–4 подкормки сладкого перца свежим навозом или куриным пометом. Их необходимо разводить водой в пропорции 1:15 и 1:25 и оставлять бродить на солнце в течение нескольких дней.

Также перец оценит чередование органических подкормок с внекорневыми минеральными, например нитрофоской (1 ст. л. на ведро воды).

И еще, чтобы урожай был больше, а перец болел меньше, очень важно соблюдать севооборот. Самые лучшие предшественники для перца – бобовые, лук, тыквенные и многолетние травы, допустима ранняя капуста, а вот после картофеля, помидоров, баклажанов или физалиса высаживать его ни в коем случае нельзя.

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