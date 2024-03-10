Вырастить крупные и здоровые головки цветной капусты на своем огороде вполне возможно, но для хорошего урожая нужно создать правильные условия.

Цветная капуста, по сравнению с другими популярными среди огородников культурами, является одной из самых требовательных, особенно к почве и поливу.

Какой должна быть почва для выращивания цветной капусты

Наиболее подходящим для цветной капусты является хорошо подготовленный окультуренный грунт с глубоким слоем гумуса.

Если попытаться выращивать цветную капусту на бедной почве и при недостаточной влажности, растения будут формировать мелкие листья и образовывать разрыхленные капустные головки, которые не достигают стандартных размеров, а просто распадаются и цветут.

Оптимальная температура для выращивания цветной капусты

Самая комфортная для цветной капусты температура колеблется в пределах +16+20 градусов, и именно при таких условиях растение сможет сформировать здоровую большую головку.

Поэтому обычно цветную капусту в наших широтах рекомендуют высаживать в два этапа: в конце весны - начале лета и конце лета - осенью, избегая самого жаркого периода и самого длинного светового дня.

Как поливать цветную капусту

Цветная капуста нуждается в очень большом количестве влаги, особенно в летнюю жару, когда из одного растения в день может испаряться до 10 литров воды. Идеальная влажность почвы для этой культуры составляет 75-80%, а воздуха – 80-90%.

Недостаточность влаги в почве замедляет рост растений, а также способствует ускоренному формированию малых и слабых капустных головок. При высоких температурах (выше +22°C) поливать цветную капусту придется очень часто, ведь если почва пересохнет даже на короткое время, это может критически повлиять на будущий урожай.

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