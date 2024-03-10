Представляем несколько надежных способов ускорить зарядку телефона, если заряд "на нуле", а времени в обрез.

В современном мире никто и никогда не расстается с телефоном. Более того, смартфон настолько вплетен в нашу повседневную жизнь, что человек, забыв этот гаджет дома, вынужден за ним возвращаться. Если же на телефоне сел аккумулятор, то многие и вовсе начинают испытывать дискомфорт и панику, поэтому очень важно знать секрет, как быстро восстановить его заряд.

Заряжайте от розетки

Идеальный вариант заря вардки - делать это через кабель, который был в комплекте с девайсом или по крайней мере, является его достойной заменой и ни в коем случае не использовать USB-порт.

Включите режим полета

Обычно в режиме полета техника заряжается в два раза быстрее, чем в обычном. Все дело в том, что авиарежим на смартфоне отключает все беспроводные подключения: Wi-Fi, сотовую связь, Bluetooth, GPS и радиочастотную связь ближнего действия (NFC).

Используйте специальные кабели с функцией быстрой зарядки

Как оказалось, качество зарядки напрямую зависит от качества используемых устройств. Чтобы ускорить процесс, нужно использовать приборы с функцией Quick Charge. Они работают за счет большого напряжения и силы тока, благодаря чему аккумулятор до определенной отметки наполняется быстрее.

Правда, не все телефоны поддерживают эту функцию. Проверь это в своих настройках.

Отключите все процессы синхронизации

После подсоединения кабеля рекомендуется выбрать режим "Только зарядка", который полностью отключит другие рабочие процессы. Это важно, так как помогает нивелировать растрату энергии на другие программы.

Закройте все приложения

Приложения, работающие в фоновом режиме, все равно используют заряд телефона, замедляя таким образом зарядку батареи. Поэтому лучше их выключить.

Выключите телефон

Это радикальный, но наиболее эффективный способ ускорить подзарядку.

Важно!

Эксперты не рекомендуют злоупотреблять ни одним из этих способов зарядки, так как это может привести к преждевременному выходу аккумулятора из строя.

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