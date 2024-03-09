Правильные сроки и методы посадки способствуют здоровью и процветанию вкусных, сочных и больших помидор.

В первую очередь успех посадки помидор в открытый грунт зависит от благоприятных погодных условий.

Важно сажать в безморозную погоду:

Обеспечьте ночи, корда нет мороза.

Подождите, пока температура воздуха будет стабильной и не ниже +15°С.

Почва должна быть хорошо прогретой до +10°С на глубине 10 см.

Рассмотрение местоположения:

Конец марта или начало апреля подходит для посадки в теплице. Обязательно проверьте температуру почвы.

Конец мая – начало июня подходит для посадки на открытом воздухе.

Процесс посадки:

Полейте рассаду томатов за час до высадки.

Выкопайте ямы, соответствующие размеру горшков для рассады.

Оплодотворение:

Заполните каждое отверстие удобрением, например, древесной золой, измельченной яичной скорлупой, луковой шелухой или 1 ч. л. суперфосфата.

Полейте лунки.

Пересадка:

Аккуратно перенесите саженцы с земляным комом в ямку.

Убедитесь, что корни свисают, и засыпьте корневую систему рыхлой почвой.

Затем уплотните почву вокруг саженцев.

Снова полейте растения, избегая чрезмерного полива, чтобы предотвратить затопление.

Также большую роль играет расстояние посадки:

Низкорослые томаты: 60 см между рядами и 30-40 см между растениями.

Высокорослые помидоры: 50 см между лунками и 70 см между рядами.

Важно отметить, что нужно высаживать саженцы в шахматном порядке, чтобы оставить достаточно места для развития куста.

Придерживаясь этих рекомендаций, вы увеличиваете вероятность успешного выращивания помирод в открытом грунте.

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