В первую очередь успех посадки помидор в открытый грунт зависит от благоприятных погодных условий.
Важно сажать в безморозную погоду:
Обеспечьте ночи, корда нет мороза.
Подождите, пока температура воздуха будет стабильной и не ниже +15°С.
Почва должна быть хорошо прогретой до +10°С на глубине 10 см.
Рассмотрение местоположения:
Конец марта или начало апреля подходит для посадки в теплице. Обязательно проверьте температуру почвы.
Конец мая – начало июня подходит для посадки на открытом воздухе.
Процесс посадки:
Полейте рассаду томатов за час до высадки.
Выкопайте ямы, соответствующие размеру горшков для рассады.
Оплодотворение:
Заполните каждое отверстие удобрением, например, древесной золой, измельченной яичной скорлупой, луковой шелухой или 1 ч. л. суперфосфата.
Полейте лунки.
Пересадка:
Аккуратно перенесите саженцы с земляным комом в ямку.
Убедитесь, что корни свисают, и засыпьте корневую систему рыхлой почвой.
Затем уплотните почву вокруг саженцев.
Снова полейте растения, избегая чрезмерного полива, чтобы предотвратить затопление.
Также большую роль играет расстояние посадки:
Низкорослые томаты: 60 см между рядами и 30-40 см между растениями.
Высокорослые помидоры: 50 см между лунками и 70 см между рядами.
Важно отметить, что нужно высаживать саженцы в шахматном порядке, чтобы оставить достаточно места для развития куста.
Придерживаясь этих рекомендаций, вы увеличиваете вероятность успешного выращивания помирод в открытом грунте.
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