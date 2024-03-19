Сроки могут сдвинуться, потому что все зависит от переданных сил и средств, модификаций, количества ракет и самолетов, техники и вооружения для истребителей.

Силы обороны могли бы освободить украинские территории и победить до конца 2024 года. Однако Украина до сих пор не получила многоцелевые самолеты. Об этом рассказал полковник ВСУ в запасе, военный аналитик Роман Свитан.

В случае позитивно расклада, по словам эксперта, будем воевать и 2025 год. Можно говорить, что на 100%, потому что в одну летнюю кампанию мы можем выполнить только одну стратегическую задачу.

«Есть представление об их четкой последовательности. 2024 год – это год свободного Крыма для Украины или по крайней мере выполнение задач по его освобождению. А уже не ранее 2025 года выход на государственную границу и освобождение Донбасса», – подчеркнул полковник ВСУ в запасе.

Сроки могут сдвинуться, потому что все зависит от переданных сил и средств, модификаций, количества ракет и самолетов, техники и вооружения для истребителей.

Далее от количества боеприпасов и гарантий поставок оружия в течение летней кампании в следующем году можно выполнять первоочередную цель – выход на Скадовск, Армянск и заход в Крым.

По словам Свитана, если Украина не получит нужное оружие и финансы, остается один механизм на 2024 год – держать линию фронта в тех пределах, которые сейчас есть. Вплоть до того, чтобы отойти с левобережья на правый берег, прикрываясь по реке Днепр.

Там несколько сотен километров днепровского русла – это хороший укрепленный район. Правый берег выше левого. Как минимум треть фронта будет прикрыта Днепром, – заметил военный эксперт.

«Запорожье также будет прикрыто рокадными дорогами. За несколько десятков лет промышленного сотрудничества между Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областями построено до десятка путей, проложенных вдоль линии фронта» - заметил эксперт.

Если в 2024 году Украина будет только в активной обороне, одной из основных задач остается – уничтожение вражеской армии. В то же время освобождение территорий – это следствие выполнения вышеупомянутой задачи.

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