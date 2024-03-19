Если война завершится в 2024 году, это не будет по украинскому сценарию, она закончится так, как это нам не понравится, считает военный.

Украинское общество пережило зиму 2023 года в атмосфере оптимизма, вдохновленное успехами Вооруженных сил Украины. Тем не менее, сейчас ситуация изменилась, и важно быть честными относительно того, что ожидает Украину в 2024 году, делится военнослужащий ВСУ, журналист Павел Казарин.

В 2024 году стоит придерживаться ответственной информационной политики. Важно объяснить гражданам, что эта война — это не спринт, а марафон. Необходимо продолжать усиленно работать и поддерживать Силы обороны Украины.

Если война завершится в 2024 году, это не будет по украинскому сценарию. Она закончится так, как это нам не понравится.

«Чтобы война завершилась так, как мы бы хотели, нужно понимать, что в 2024 году она не закончится. В настоящее время украинский тыл не выполняет все функции, которые обычно присущи тылу страны, находящейся в войне. Коллективный Запад в настоящее время выполняет функцию тыла для украинской армии», — отмечает военнослужащий.

Международные партнеры регулярно вкладывают миллиарды долларов в экономику Украины, что позволяет украинскому тылу практически не ощущать на себе войну, за исключением воздушных тревог.

В Украине не введен дополнительный налог на войну, кроме "косметического" 1,5% сбора; тарифы на энергоресурсы не резко и ощутимо не увеличивались. Разницу между реальной стоимостью энергоресурсов и той, которую платит обычный украинец, покрывают средства Запада.

«Следует помнить, что хуже всегда может быть. Нам следует ценить то, что у нас есть, и быть готовыми к тому, что этот "дождь" может длиться долго. Никто из нас — ни завтра, ни послезавтра, ни через месяц или полгода — не вернется в 23 февраля 2022 года» - заключил Казарин.

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