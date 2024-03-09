Петрушка – это трава с мягким вкусом, которая находит множество применений на кухне.

Петрушку легко вырастить в домашнем саду, в контейнерах во внутреннем дворике или в помещении на солнечном подоконнике.

Узнайте, как вырастить петрушку, чтобы насладиться красотой и ароматом этого растения.

Качество семян петрушки со временем снижается. Для достижения наилучших результатов каждый год приобретайте свежие семена петрушки.

Высаживайте семена петрушки в помещении за 6–8 недель до последних заморозков в вашем районе или сейте на открытом воздухе за 3–4 недели до последних прогнозируемых заморозков.

Семена петрушки прорастают долго. Чтобы ускорить прорастание, перед посадкой замочите семена в теплой воде на срок до 24 часов.

Как ухаживать за петрушкой:

Как только петрушка приживется, у них вырастет здоровая зеленая листва и они начнут разрастаться в привлекательные густые холмики.

Петрушка не требует особого ухода, но вот несколько советов, которые помогут сохранить растения здоровыми и процветающими, итак, как вырастить петрушку из семян:

Полив петрушки: поддерживайте почву равномерно влажной, тщательно поливая каждый раз, когда земля высыхает.

Удобрение при выращивании петрушки из семян: подкармливайте ее гранулированными или жидкими удобрениями несколько раз в течение вегетационного периода, чтобы увеличить образование листьев.

Прополка петрушки: часто удаляйте сорняки, чтобы они не конкурировали с растениями за воду и питательные вещества.

Мульчирование петрушки: добавьте слой мульчи вокруг растений, чтобы корни оставались прохладными и сохраняли влагу.

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