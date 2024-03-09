Не отвечайте на спам-сообщение и навязчивую рекламу, даже если кажется, что есть действующая опция «отказаться», поскольку вы просто подтвердите существование своего телефона.
И ни в коем случае не нажимайте на ссылки в тексте, так как некоторые из них могут вести на сайты, которые попытаются установить вредоносное ПО на ваш телефон.
Как заблокировать спам на телефонах iPhone:
Вы можете заблокировать любой номер, чтобы текстовые сообщения с этого номера не попадали на ваш телефон.
Спам-сообщения часто приходят на телефон с самых разных, казалось бы, случайных номеров, поэтому, вероятно, не стоит тратить время на блокировку каждого из них, но это может быть удобно, если с одного и того же номера поступает большое количество нежелательных сообщений.
Шаг 1. Откройте приложение «Сообщения» на своем телефоне.
Шаг 2. Выберите беседу, содержащую спам.
Шаг 4: Нажмите кнопку «Информация» на появившейся карточке.
Шаг 5. Выберите «Заблокировать этого абонента» внизу следующего экрана.
Шаг 6. В появившемся всплывающем окне выберите «Заблокировать контакт». для подтверждения.
Как заблокировать спам на телефонах Android:
Блокировать спам-сообщения на Android может быть сложнее, поскольку практически каждый производитель мобильных телефонов имеет свой собственный взгляд на операционную систему, которая часто включает в себя собственное приложение для обработки текстовых сообщений.
К счастью, самые популярные производители смартфонов недавно стандартизировали Сообщения Google. Вот как можно заблокировать спам на телефонах Android:
Шаг 1. Откройте приложение «Сообщения от Google» на своем телефоне.
Шаг 2. Выберите изображение профиля или инициалы в правом верхнем углу. Шаг 3. Выберите «Настройки сообщений» .
Шаг 4. Прокрутите вниз и выберите Защита от спама .
Шаг 5. Установите переключатель рядом с пунктом «Включить защиту от спама», чтобы включить его.
Последние новости Украины:
Как проверить и выключить прослушку на телефоне.
Что делать, если смартфон начал медленно работать.
Телефон перестал заряжаться: быстрые способы устранить проблему.