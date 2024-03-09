Независимо от смартфона, первое правило работы с подозрительными текстовыми сообщениями и рекламой – не взаимодействуйте с ними.

Не отвечайте на спам-сообщение и навязчивую рекламу, даже если кажется, что есть действующая опция «отказаться», поскольку вы просто подтвердите существование своего телефона.

И ни в коем случае не нажимайте на ссылки в тексте, так как некоторые из них могут вести на сайты, которые попытаются установить вредоносное ПО на ваш телефон.

Как заблокировать спам на телефонах iPhone:

Вы можете заблокировать любой номер, чтобы текстовые сообщения с этого номера не попадали на ваш телефон.

Спам-сообщения часто приходят на телефон с самых разных, казалось бы, случайных номеров, поэтому, вероятно, не стоит тратить время на блокировку каждого из них, но это может быть удобно, если с одного и того же номера поступает большое количество нежелательных сообщений.

Шаг 1. Откройте приложение «Сообщения» на своем телефоне.

Шаг 2. Выберите беседу, содержащую спам.

Шаг 4: Нажмите кнопку «Информация» на появившейся карточке.

Шаг 5. Выберите «Заблокировать этого абонента» внизу следующего экрана.

Шаг 6. В появившемся всплывающем окне выберите «Заблокировать контакт». для подтверждения.

Как заблокировать спам на телефонах Android:

Блокировать спам-сообщения на Android может быть сложнее, поскольку практически каждый производитель мобильных телефонов имеет свой собственный взгляд на операционную систему, которая часто включает в себя собственное приложение для обработки текстовых сообщений.

К счастью, самые популярные производители смартфонов недавно стандартизировали Сообщения Google. Вот как можно заблокировать спам на телефонах Android:

Шаг 1. Откройте приложение «Сообщения от Google» на своем телефоне.

Шаг 2. Выберите изображение профиля или инициалы в правом верхнем углу. Шаг 3. Выберите «Настройки сообщений» .

Шаг 4. Прокрутите вниз и выберите Защита от спама .

Шаг 5. Установите переключатель рядом с пунктом «Включить защиту от спама», чтобы включить его.

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