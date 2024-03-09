Самый простой способ записать звонок — использовать другое устройство для записи разговора в режиме громкой связи.

Это, пожалуй, самый простой вариант, однако для этого потребуется наличие дополнительного устройства кроме телефона, поэтому оно подойдет не всем.

Мы советуем заранее настроить записывающее оборудование для записи звонков.

Имейте в виду, что вы не сможете обойти требования к дополнительному устройству, записав вызов на телефон, поскольку во время разговора микрофон блокируется.

Итак, как записывать телефонный разговор на другое устройство:

Шаг 1. Создайте рабочее пространство для записи. Вы не сможете отойти от записывающего устройства, поэтому имейте это в виду и убедитесь, что вам комфортно и обеспечена конфиденциальность (если требуется).

Шаг 2. Загрузите и установите любое программное обеспечение для записи, которое вы используете. Если вы используете телефон, то Voice Memos отлично подходит для пользователей iPhone, а пользователям Android следует обратить внимание на Easy Voice Recorder .

Если вы используете Mac или ПК, вы можете использовать встроенное программное обеспечение для записи или что-то бесплатное, например Audacity.

Для записи телефонного разговора вам также понадобится какой-нибудь микрофон, поэтому убедитесь, что он у вас есть.

Шаг 3. Откройте программное обеспечение для записи и поднесите телефон, с которого вы звоните, достаточно близко к записывающему устройству, чтобы его можно было услышать.

Прежде чем записывать телефонный разговор, Вы можете протестировать музыку или видеоролики на YouTube, чтобы убедиться, что их можно услышать и запись звонков будет работать.

Шаг 4. Начните звонок и обязательно переведите телефон в режим громкой связи , нажав кнопку «Аудио» во время звонка.

Шаг 5: Нажмите «Запись» в выбранной вами программе записи.

Шаг 6. При необходимости обязательно сообщите абоненту на другом конце провода, что вы записываете разговор с телефона.

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