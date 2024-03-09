Это, пожалуй, самый простой вариант, однако для этого потребуется наличие дополнительного устройства кроме телефона, поэтому оно подойдет не всем.
Мы советуем заранее настроить записывающее оборудование для записи звонков.
Имейте в виду, что вы не сможете обойти требования к дополнительному устройству, записав вызов на телефон, поскольку во время разговора микрофон блокируется.
Итак, как записывать телефонный разговор на другое устройство:
Шаг 1. Создайте рабочее пространство для записи. Вы не сможете отойти от записывающего устройства, поэтому имейте это в виду и убедитесь, что вам комфортно и обеспечена конфиденциальность (если требуется).
Шаг 2. Загрузите и установите любое программное обеспечение для записи, которое вы используете. Если вы используете телефон, то Voice Memos отлично подходит для пользователей iPhone, а пользователям Android следует обратить внимание на Easy Voice Recorder .
Если вы используете Mac или ПК, вы можете использовать встроенное программное обеспечение для записи или что-то бесплатное, например Audacity.
Для записи телефонного разговора вам также понадобится какой-нибудь микрофон, поэтому убедитесь, что он у вас есть.
Шаг 3. Откройте программное обеспечение для записи и поднесите телефон, с которого вы звоните, достаточно близко к записывающему устройству, чтобы его можно было услышать.
Прежде чем записывать телефонный разговор, Вы можете протестировать музыку или видеоролики на YouTube, чтобы убедиться, что их можно услышать и запись звонков будет работать.
Шаг 4. Начните звонок и обязательно переведите телефон в режим громкой связи , нажав кнопку «Аудио» во время звонка.
Шаг 5: Нажмите «Запись» в выбранной вами программе записи.
Шаг 6. При необходимости обязательно сообщите абоненту на другом конце провода, что вы записываете разговор с телефона.
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