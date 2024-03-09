Украинцам дали очень ценные и эффективные советы касательно работы гаджетов в длительных поездках.

В сети раз метили полезный лайфхак и рассказали, почему ваш телефон быстро разряжается во время поездки на поезде и как это исправить

Одна из главных проблем - нестабильность сети в поездах:

Как известно, телефон постоянно ищет сеть из-за нестабильного покрытия самой сети в поезде, что приводит к быстрому разряду аккумулятора.

Чтобы решить эту проблему активируйте «Режим полета» или выключайте телефон, особенно во время ночных поездок, чтобы продлить срок службы аккумулятора.

Важно отметить, что некоторые приложения существенно увеличивают расход заряда батареи:

В телефонах среднего класса основным виновником являются SMS, особенно в недорогих устройствах.

Однако для флагманских телефонов Facebook Messenger, Snapchat, Instagram и WhatsApp, Telegram, Viber и другие заметно разряжают аккумулятор.

Дополнительные факторы, влияющие на расход батареи:

Ночная зарядка может привести к более быстрому разряду аккумулятора. Так что рассмотрите возможность зарядки телефона перед сном, чтобы к утру аккумулятор не разрядился полностью.

Да, если брать о внимание все эти факторы, вы можете оптимизировать срок службы батареи вашего смартфона во время поездок на поезде и не только, гарантируя, что он проработает дольше между зарядками.

@vadymgrinko Знали, що потрібно так робити? Бо я дуже довго навіть не здогадувався, чому лягаєш в потязі з повним зарядом, а прокидаєшся з вимкненим і розрядженим телефоном 😅 ♬ Music Sounds Better with You - NEIL FRANCES

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