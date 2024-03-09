Некоторые приложения в наших телефонах используют микрофоны и автономные инструменты распознавания речи для запуска записи.

Эксперты рассказали, как контролировать и какое приложение для телефона может получить доступ к микрофону.

Лучший способ решить проблему с вероятной прослушкой телефона — обратить внимание на разрешения, которые вы предоставляете при установке приложения.

Если вы не доверяете приложению, вы можете отключить определенные разрешения приложения в телефоне.

Кроме того, если у приложения нет веской причины получить доступ к вашему микрофону, вы можете сообщить об этом и отключить.

Эксперты назвали самый простой метод защиты от прослушки телефона.

Если вы хотите узнать, какие приложения могут получить доступ к микрофону вашего телефона, выберите «Настройки» > «Разрешения» > «Разрешения приложений» .

Вы увидите, какие приложения могут использовать микрофон в телефоне, и отключите его в любой момент.

Специалисты говорят, что телефоны не шпионят за нашими разговорами , даже если многие люди верят, что это так.

Телефоны используют голосовые "триггеры" (если вы им это позволяете), но не отправляют несанкционированный звук.

Беспокойство о своей конфиденциальности и возможной прослушке телефона не делает вас параноиком.

Многие средства массовой информации пытаются раздуть проблему с прослушкой вашего телефона, что приводит к еще большей дезинформации.

Однако тесты с использованием передовых анализаторов сетевых протоколов доказали отсутствие скрытой передачи данных между телефонами и популярными серверами приложений.

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