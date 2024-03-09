Чтобы кусты томатов принесли щедрый урожай, нужно соблюдать несколько простых правил выращивания и создать необходимые условия для растений.

Возможными причинами формирования маленьких плодов томата могут быть неправильный полив (и недостаточный, и чрезмерный), недостаточность солнечного света, резкие перепады температуры днем ​​и ночью.

Среди других причин называют дефицит калия, азота или фосфора, слишком большое количество пасынков или атаки вредителей и болезней.

Одной из самых больших угроз для формирования урожая помидоров является фитофтора. Фитофтора – это грибок, который чаще всего поражает пасленовые культуры, в том числе и томаты, и главным условием ее распространения является чрезмерная влажность. Чтобы предотвратить потерю урожая, рекомендуют с целью профилактики обрабатывать томаты фунгицидом.

Что касается формирования кустов томатов, огородники советуют такие шаги, которые помогут предотвратить фитофтору и способствуют формированию и созреванию крупных помидоров:

когда пройдет 30-40 дней с момента высадки рассады, следует периодически убирать с кустов нижние листья – это нужно делать только в солнечные дни;

перед началом созревания помидоров нужно срезать уже все нижние листья;

в период дозревания урожая продолжаем избавляться от нижних листьев, но не выше уровня второго-третьего соцветия.

Еще одной распространенной проблемой с помидорами является формирование полых плодов. Причиной этого может быть плохое опыление из-за высокой влажности или неблагоприятной температуры (больше +35 градусов и менее +12).

Чтобы избежать этой проблемы и улучшить опыление цветков томатов, рекомендуют несколько раз в неделю слегка встряхивать растения. Делать это следует в первой половине дня.

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