Если пылесос не тянет пыль и мусор, сильно нагревается, эти простые советы могут помочь решить проблему или разобраться в причинах.

Если пылесос не тянет пыль и греется, опытные мастера советуют начать с самых простых манипуляций. Одна из них – включить пылесос с отсоединенным шлангом.

Если при этом пылесос перестал греться, причиной проблемы может быть шланг или забитая пылью и мусором насадка. Также проблема может быть связана с появлением дыр в шланге. Для того чтобы их обнаружить необходимо включить пылесос и наощупь пройтись рукой по воздуховоду.

Незначительные повреждения можно «вылечить» самоклеящейся лентой. Но самым надежным вариантом является, конечно, замена шланга.

Еще один совет от специалистов, если пылесос плохо тянет и греется – осмотреть входное отверстие устройства, к которому подключается шланг. Так, причиной проблемы может оказаться посторонний предмет, являющийся препятствием всасыванию воздуха.

Что делать, если пылесос не тянет и греется.

Проверка пылесоса в работе без мусорного мешка – еще один лайфхак, который может помочь установить причину проблемы.

Кстати, переполнение мусорного мешка – это тоже может быть причиной того, что пылесос не тянет и перегревается. Решение этой проблемы состоит в самом элементарном. Либо в замене пакета, если он одноразовый, либо в чистке многоразового. Сняв мусорный мешок, стоит проверить сразу и фильтры. Они тоже могут нуждаться в чистке или замене.

Что делать, если пылесос не тянет и греется.

В зависимости от модели пылесосы могут оснащаться несколькими фильтрами.

И, наконец, одной из самых неприятных проблем с пылесом является выход из строя двигателя. В таком случае лучше обратиться к мастеру.

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