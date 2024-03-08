Узнать, прослушивается ли ваш смартфон можно в первую очередь по некоторым тревожным признакам.

Смартфон любого человека может прослушиваться, ведь теперь это стало гораздо легче.

Однако следует иметь в виду, что если ваш смартфон прослушивается на основании решения суда, самые распространенные признаки не помогут его обнаружить и отключить. Ведь профессиональное прослушивание смартфона производится с помощью специальных технических средств. Выявить такое прослушивание самостоятельно достаточно сложно.

Другое дело, что речь идет о других вариантах прослушивания. Например, когда идет переадресация, то есть все вызовы скрыто переадресовываются на номер недоброжелателя. Или при доступе к основному микрофону или микрофону камеры.

Это обычно достигается посредством распространения вредоносных программ, получающих доступ к микрофонам без разрешения пользователя гаджета. Поэтому одно из главных правил каждого владельца смартфона – не загружать, не устанавливать программы и приложения от неопределенных разработчиков.

Надо помнить, что она может оказаться вредоносной или шпионской.

Какие главные признаки, что ваш смартфон прослушивается.

Кроме того, такие приложения могут устанавливаться мошенниками через мобильный интернет или Wi-Fi-соединение, SMS-сообщение или через Bluetooth.

Для того чтобы узнать, действительно ли ваш телефон прослушивают, нужно обратить внимание на следующие признаки.

Смартфон включается и выключается без вмешательства владельца. Это может являться признаком того, что гаджетом руководят посторонние лица.

Странный шум, эхо, щелчки, шорох, посторонние звуки – это тоже может быть признаком прослушивания смартфона.

Также необходимо обратить внимание, если смартфон неожиданно начал быстрее разряжаться. Это может свидетельствовать о том, что приложения, использующие много ресурсов, работают в фоновом режиме.

Какие главные признаки, что ваш смартфон прослушивается.

Нехарактерный расход интернет-трафика – также причина задуматься над тем, не могут ли вас прослушивать. Если мобильный интернет используется в обычном режиме, а трафик тратится гораздо быстрее, причина может быть в сторонней программе.

Батарея нагревается, когда смартфон не используется – это тоже повод встревожиться.

Для того чтобы не стать жертвой прослушивания специалисты советуют не давать свой смартфон посторонним, установить двухфакторную авторизацию, использовать сложный графический ключ, распознавание лица.

Последние новости Украины:

Как проверить смартфон на прослушивание: полезные комбинации и коды

Как быстро найти смартфон, если он выключен

Как дистанционно заблокировать телефон: это избавит от больших проблем.