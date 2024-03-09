Для получения хорошего урожая болгарского перца огородникам нужно учесть несколько важных моментов по уходу за растениями.

Перец – одна из самых популярных среди огородников культур, но он достаточно капризный, поэтому для получения хорошей рассады и урожая нужно знать несколько правил.

Болгарский перец выращивается только через рассаду. Есть ранние сорта перца, которые обычно сеют в начале марта, а также поздние – их семена высевают в конце февраля.

Чтобы получить хороший урожай перца, нужно учесть его большую потребность в солнечном освещении, поэтому для высадки в открытую почву выбираем солнечный незатененный участок огорода. Хорошей идеей будет посадить перец на небольшом возвышении, где земля будет лучше прогреваться.

Очень важным моментом при выращивании перца также является соседство с другими растениями. На грядке идеальными соседями для болгарского перца будут лук и чеснок, базилик, а также бархатцы.

А вот если посадить его рядом с картофелем, помидорами или баклажанами, то рискуете получить болезненные перцы. Кроме того, разные сорта перца лучше сажать отдельно, ведь он может переопыляться.

После высадки в открытый грунт болгарский перец рекомендуют поливать раз в 4-6 дней. Но не используйте для полива холодную воду, только отстоявшуюся воду температуры окружающей среды. После полива землю нужно немного разрыхлить.

Также огородникам рекомендуют подкармливать перец от двух до четырех раз в сезон, можно использовать обычное универсальное удобрение.

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