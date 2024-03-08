Ничто не сравнится со вкусом домашних помидоров, но это не то растение, которое можно просто оставить расти.

Чтобы избежать распространенных ошибок и ловушек при выращивании помидоров, необходимы некоторые знания и осторожность.

Узнайте несколько советов и рекомендаций, как вырастить помидоры без проблем и каких ловушек следует избегать.

Выберите правильный сорт.

Это может показаться очевидным, но сорта помидоров, которые вы выращиваете, должны соответствовать вашему климату. Выбирайте сорта для прохладного климата для регионов с более коротким вегетационным периодом и сорта для жаркого климата для очень теплых регионов, чтобы гарантировать, что они все еще могут давать плоды летом.

Некоторые помидоры более восприимчивы к болезням, чем другие, поэтому обратите внимание на описания сортов, которые обещают хорошую устойчивость к таким заболеваниям, как фитофтороз.

Важно рассмотреть четыре критерия при выращивании помидоров: климат, тип помидора, особенности выращивания, устойчивость к болезням.

2. Обеспечьте помидорам тепло и солнечное освещение!

Помидоры теплолюбивы. Будьте осторожны и не сажайте помидоры в землю слишком рано.

Положение под прямыми солнечными лучами (то есть в среднем не менее 6 часов в день) дает наилучшие результаты в большинстве регионов.

3. Обеспечьте правильные условия выращивания помидоров.

Перед посадкой добавьте много органических веществ. Качественный садовый компост или хорошо перепревший навоз, если их обильно вносить, могут обеспечить достаточно питательных веществ, которых хватит на весь сезон, и помогут сохранить влагу — спасение в летнюю жару!

Растениям помидоров также необходимо пространство.

Не сажайте помидоры на грядке, на которой в течение последних двух лет выращивали одно и то же семейство растений (например, картофель, баклажаны или перец).

4. Глубоко посадите и обеспечьте поддержку помидоров.

Большинство растений необходимо сажать на ту же глубину, на которой они росли в качестве рассады или молодого растения. Но не помидоры!

Когда вы сажаете помидоры, сажайте их немного глубже, чем они находятся в горшке, до самых нижних листьев! Помидоры укореняются вдоль стеблей, поэтому этот трюк помогает им развить более сильные корни.

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