Редис достаточно неприхотлив, но надо знать, какие растения нельзя сажать рядом, чтобы не потерять свой урожай.

Рядом с редиской не стоит сажать растения, которые могут влиять на ее развитие или усугубляют риск заболеваний.

Так, редис не рекомендуют сажать рядом с капустой. Редис и капуста есть из семейства капустных, и они могут конкурировать за питательные вещества в почве. Кроме того, редис может испытать вред от вредителей, угрожающих капусте.

Лук и чеснок – еще одни нежелательные соседи для редиса. Рядом с редиской их лучше не сажать, потому что они могут влиять на ее вкус и запах.

Что нельзя сажать рядом с редиской.

Кроме того, редис может быть более уязвим к некоторым заболеваниям, которые могут передаваться через лук и чеснок.

Также не следует сажать на грядке с редиской огурцы.

Кстати, после редиса лучше всего на участке выращивать томаты.

Отметим, что сорта редиса для открытого грунта по срокам созревания делят на сверхскорые, раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. При выращивании лучше всего подходит суглинистая почва. Корнеплод лучше растет в высоких грядках, поэтому с осени лучше подготовить место более 20 см высотой.

Что нельзя сажать рядом с редиской.

Семена редиса прорастают при температуре 1-2 ºC, для нормального развития растению необходима температура 15-18 ºC, но не более.

Сажать редиску можно на участке, где раньше выращивались картофель, огурцы, помидоры, бобы.

А вот на участке, где росли репа, редька, турнепс, дайкон, кресс-салат, капуста и хрен, хорошего урожая редиса не вырастить.

Специалисты советуют ежегодно менять место под редис, чтобы каждый раз у него были предшественники из другой семьи.

Уход за редисом в открытом грунте заключается в поливе, прополке и рыхлении. Помните также о борьбе с сорняками.

Редис растет быстро, поэтому буквально через месяц после посева можно уже собирать урожай.

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