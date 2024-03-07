Специалисты назвали функции, которые нужно выключить на смартфоне, чтобы и улучшить работу гаджета, и сохранить персональные данные.

Выключение некоторых функций на смартфоне приведет к тому, что гаджет станет более производительным, батарея будет разряжаться медленнее, а персональные данные владельца не попадут к третьим лицам.

Так, среди функций, которые нужно выключить на смартфоне – отслеживание местоположения.

Еще одна функция, которую лучше выключить на смартфоне – персональная реклама. Таргетированную рекламу, основанную на предпочтениях пользователя гаджета, можно отключить в настройках.

Сканирование Wi-Fi + Bluetooth – это еще одна функция, которую необходимо отключить на смартфоне. После этого смартфон перестанет автоматически искать доступные Wi-Fi и Bluetooth сети, что позволит снизить вероятность отслеживания местоположения его владельца.

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Еще один совет от киберспециалистов – запретить сайтам требовать разрешения на отправку сообщений. Для этого в настройках браузера необходимо найти настройки сайтов, а в нем выбрать пункт Уведомления и деактивировать его.

История расположения Google. Эту функцию также лучше выключить на своем смартфоне.

Она может быть полезна для навигации и поиска мест, но в то же время есть риск использования ее для нежелательного отслеживания ваших перемещений. Функцию можно отключить следующим образом. Настройки → Местоположение → Геолокация → История местоположения Google.

Еще одной функцией, которую нужно выключить на смартфоне, является автообновление. Это поможет владельцу смартфона контролировать время для дополнительной нагрузки на устройство. Запретить автоматическое обновление микропрограммы можно в разделе «Обновление программного обеспечения».

Что нужно выключить на смартфоне как можно быстрее.

Кроме того, если возникли подозрения, что какое-либо приложение злоупотребляет доступом к камере, микрофону, GPS, компасу и другим аппаратным датчикам на смартфоне, лучше выключить все датчики.

Это можно сделать следующим образом: Настройки → Система → Параметры разработчика → Датчики отключены.

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