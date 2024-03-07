Есть важные признаки, которые помогут понять, что ваш смартфон был тайно взломан.

На самом деле смартфон каждый день находится под риском быть взломанным удаленно, пишет Politeka.net.

Ведь мобильные устройства даже надежных производителей можно заразить вредоносным приложением.

Так, самыми распространенными признаками того, что ваш смартфон был тайно взломан является быстрая разрядка батареи, самостоятельное включение или отключение функций, увеличение использования Интернет-трафика.

Кроме того, понять, что ваш смартфон тайно взломали можно по случайно всплывающим окнам с рекламой, установке неизвестных программ. При этом это происходит без разрешения вас, владельца смартфона. Телефон перегревается без причины – это еще один признак того, что смартфон был взломан удаленно.

Как понять и что делать, если смартфон тайно взломали.

Итак, что делать, если есть подозрения, что ваш смартфон удаленно взломали. Во-первых, необходимо проверить приложения и удалить из телефона те, которые вызывают недоверие.

Еще один простой шаг в борьбе с вредоносными программами – сканирование смартфона антивирусом.

Одним из самых действенных способов при взломе телефона удаленно является сброс до заводских настроек.

Специалисты по кибербезопасности также советуют изменить пароли во всех соцсетях и платформах, привязанных к смартфону. Это поможет защитить личные данные.

Как понять и что делать, если смартфон тайно взломали.

Если ваш смартфон был взломан удаленно, необходимо также проинформировать ваших родственников, друзей, коллег о проблеме и предупредить, чтобы они ни в коем случае не переходили по ссылкам, которые могут отправляться от вашего имени.

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